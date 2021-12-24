В КРТИ заявили, что закрытие Биржевого моста не повлияло на пробки в Петербурге

Открыть Биржевой мост для автомобилей и пешеходов планируют раньше времени. Фото: Юлия СТАЛИНА

Комитет развития транспортной инфраструктуры Петербурга заявил, что десятибалльные пробки в городе не из-за строительства Биржевого моста. Напомним, переправу через Малую Неву закрыли в сентябре 2021 года. Сразу отсутствие моста не отразилось на плотность движение, но середина декабря запомнилась жителям Северной столицы сильными заторами. Петербуржцы ругали плохую уборку снега, а также закрытие Биржевого.

- В Петербурге создана специальная группа, которая контролирует движение. Но то, что мы сегодня наблюдаем, нормальное явление. Весь город едет в центр, люди хотят за покупками. А в целом движение после закрытия Биржевого моста, так как мы и планировали. Мы говорили, что жители почувствуют отсутствие одного моста, предрекали затруднение на дорогах плюс пятнадцать минут, - заявил Андрей Левакин, председатель комитета развития транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Напомним, открыть Биржевой мост для автомобилей и пешеходов планируют раньше времени, движение запустят уже в октябре 2022 года. Строители говорят, что идут с опережением.