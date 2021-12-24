Пригородные электрички Петербурга изменят расписание на новогодние праздники

Расписание движения пригородных поездов Петербурга изменится в период новогодних праздников Фото: Олег ЗОЛОТО

На новогодние длинные праздники пригородные поезда Санкт-Петербурга изменят расписание движения. Так, с 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года электрички будут ходить по графику выходных дней. Об этом рассказали в Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

- 30 декабря поезда, курсирующие по Петербургу и Ленобласти будут ходить по графику пятницы, - рассказал в СЗППК.

Далее с 31 декабря по 8 января пригородные электрички будут ходить по расписанию субботы, а 9 января по графику воскресенья.

Также частично изменится расписание движения пригородных поездов на Витебском, Финляндском, Балтийском, Северном и Московском направлениях Октябрьской железной дороги.

Поэтому при планировании поездки следует ознакомиться с расписанием на станциях и вокзалах либо на сайте компании.