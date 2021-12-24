Пробки в середине дня в Петербурге достигли семи баллов из-за снегопада

Петербург встал в пробках даже днем. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург опять встал в аномальных пробках. Причем даже не утром или вечером, а днем, когда дороги обычно пусты. Но уже в час дня затруднения в движении оценивались в семь баллов из десяти. Причиной тому стала не столько предновогодняя суета, сколько снегопад, накрывший город с ночи.

- За сутки в Петербурге выпало более 9 см снега. В пятницу на уборку дорог выведено 1096 единиц техники и 1264 работника ручного труда. По прогнозу синоптиков, 24 декабря сохранится пасмурная и снежная погода, - сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

На данный момент самая сложная ситуация - на Каменноостровском проспекте в сторону Троицкого моста. Здесь скорость движения не превышает трех-пяти километров в час. Плотно на Садовой лице от Ломоносова и до Троицкого моста.

Затруднения есть на Суворовском проспекте, набережных, КАДе и так далее.

О снегопаде предупреждают и областные спасатели. Пригородные трассы засыпало снегом, из-за чего уже есть несколько ДТП.

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