Девять сантиметров снега выпало в Петербурге за сутки

За сутки в Петербурге выпало 9 см снега Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Санкт-Петербург снова обрушился снегопад. По данным комитета по благоустройству на 24 декабря 2021 года за минувшие сутки в городе выпало порядка 9 сантиметров снега. Разумеется, это прибавило работы дорожным службам и дворникам.

- Всю ночь городские магистрали чистили более 1 тысячи единиц техники, вывозом снега занимались более 150 погрузчиков и 200 самосвалов. За сутки собрано и вывезено из Петербурга более 30 тысяч "кубов" снега. А всего с начала зимы утилизировано уже 1,85 миллиона "кубов", - рассказали в Смольном.

Утром 24 декабря на уборку города вышли 1 тысяча единиц техники и более 1,2 тысячи дворников. В парках трудятся еще более 800 специалистов и 240 машин.

Снежная погода сохранится в городе. Поэтому службы постоянно подметают тротуары и проезжую часть, вывозят снег и обрабатывают дороги от гололеда.

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