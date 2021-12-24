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Общество24 декабря 2021 11:36

Новогодняя ярмарка открылась на Елагином острове в Петербурге

Она проработает до конца января 2022 года
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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На Елагином острове в Петербурге открылась Новогодняя ярмарка / Фото: ЦПКиО

На Елагином острове в Петербурге открылась Новогодняя ярмарка / Фото: ЦПКиО

Еще одно место для прогулок и развлечений появилось в Санкт-Петербурге. В парке ЦПКиО на Елагином острове начала работать Новогодняя ярмарка. Здесь горожане смогут купить подарки для своих близких, а также перекусить во время прогулки по парку или после катания на катке. Об этом 23 декабря 2021 года рассказали в пресс-службе Елагина острова.

- Каждый день вас встречают ярмарочные домики с сувенирами и подарками: музыкальные игрушки из дерева, монгольский кашемир, гастрономические изыски, наборы для приготовления вкуснейших настоек и произведения народных художественных промыслов, - рассказали в парке.

Новогодняя ярмарка находится прямо у входа на большой каток. Она будет работать вплоть до 30 января 2022 года. По будням ярмарка открыта с 15 до 20 часов, а по выходным с 12 до 21 часов. График работы может быть изменен в зависимости от погодных условий.

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