Сбой движения произошел на зеленой ветке метро Петербурга

Станция "Рыбацкое" закрыта для пассажиров. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сбой в движении поездов метрополитена произошел на зеленой ветке метро. По неназванным пока техническим причинам была закрыта для входа станция «Рыбацкое». Поезда ходят только до «Обухово».

- В 14:40 станция «Рыбацкое» закрыта по техническим причинам. Движение по Линии 3 осуществляется на участке «Беговая - Обухово», - сообщает пресс-служба подземки.

Для проезда в Рыбацкое в Комитете по транспорту пассажирам предлагают пользоваться автобусами №№ 51, 115А, 189, 327 от станции «Пролетарская».

Подробности инцидента выясняются.

ОБНОВЛЕНО:

В 14:53 станция «Рыбацкое» открыта, движение по Линии 3 осуществляется в полном объеме.