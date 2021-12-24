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Происшествия24 декабря 2021 11:48

Сбой движения произошел на зеленой ветке метро Петербурга

Для пассажиров закрыта станция «Рыбацкое»
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Станция "Рыбацкое" закрыта для пассажиров.

Станция "Рыбацкое" закрыта для пассажиров.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сбой в движении поездов метрополитена произошел на зеленой ветке метро. По неназванным пока техническим причинам была закрыта для входа станция «Рыбацкое». Поезда ходят только до «Обухово».

- В 14:40 станция «Рыбацкое» закрыта по техническим причинам. Движение по Линии 3 осуществляется на участке «Беговая - Обухово», - сообщает пресс-служба подземки.

Для проезда в Рыбацкое в Комитете по транспорту пассажирам предлагают пользоваться автобусами №№ 51, 115А, 189, 327 от станции «Пролетарская».

Подробности инцидента выясняются.

ОБНОВЛЕНО:

В 14:53 станция «Рыбацкое» открыта, движение по Линии 3 осуществляется в полном объеме.