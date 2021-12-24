Более 1,5 тысячи заболевших коронавирусом медиков Петербурга получат выплаты

Из резервного фонда правительства Петербурга выделены деньги на выплаты медикам, заболевшим коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

Медики Санкт-Петербурга, заболевшие коронавирусом во время работы, получат выплаты. В пятницу, 24 декабря 2021 года, губернатор Александр Беглов подписал распоряжение о выделении дополнительных средств и резервного фонда правительства города. Еще 336,9 тысяч рублей.

- Выплаты получат медработники государственных организаций, водители скорой помощи, пострадавшие при исполнении трудовых обязанностей по оказании помощи пациентам с коронавирусом, а также члены семей указанных работников в 2021 году, - пояснили в Смольном.

Деньги пойдут на единовременные выплаты более 1,5 тысячам работникам медицинской сферы.

Напомним, что в 2021 года подобные выплаты получили более 15,8 тысяч медработников, а также члены семей 37 умерших медицинских работников. Еще один получил выплату в связи с инвалидностью в следствии заболевания.

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