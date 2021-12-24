Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье24 декабря 2021 11:50

Более 1,5 тысячи заболевших коронавирусом медиков Петербурга получат выплаты

Деньги на поддержку работников сферы выделили из резервного фонда правительства города
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Из резервного фонда правительства Петербурга выделены деньги на выплаты медикам, заболевшим коронавирусом

Из резервного фонда правительства Петербурга выделены деньги на выплаты медикам, заболевшим коронавирусом

Фото: Артем КИЛЬКИН

Медики Санкт-Петербурга, заболевшие коронавирусом во время работы, получат выплаты. В пятницу, 24 декабря 2021 года, губернатор Александр Беглов подписал распоряжение о выделении дополнительных средств и резервного фонда правительства города. Еще 336,9 тысяч рублей.

- Выплаты получат медработники государственных организаций, водители скорой помощи, пострадавшие при исполнении трудовых обязанностей по оказании помощи пациентам с коронавирусом, а также члены семей указанных работников в 2021 году, - пояснили в Смольном.

Деньги пойдут на единовременные выплаты более 1,5 тысячам работникам медицинской сферы.

Напомним, что в 2021 года подобные выплаты получили более 15,8 тысяч медработников, а также члены семей 37 умерших медицинских работников. Еще один получил выплату в связи с инвалидностью в следствии заболевания.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: