Представители ресторанов и ТЦ Петербурга попросили отложить введение QR-кодов до 1 февраля 2022 года

Предприниматели Петербурга остались недовольны решением Смольного ввести QR-коды со 2 января 2022 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге не утихает борьба между Смольным и представителями ресторанной индустрии и торговых центров. В минувший четверг, 23 декабря, предприниматели направили второе письмо с просьбой отложить введение QR-кодов в Северной столице до февраля – но на этот раз не в администрацию города, а бизнес-омбудсмену Александру Абросимову.

- Мы хотим, чтобы введение QR-кодов в общественных местах синхронизировали с федеральным центром, - рассказал «КП» директор Союза развития общественного питания «Улица Рубинштейна». – И отменить ограничение на работу баров, кафе и ресторанов до 23:00. В противном случае отрасль потерпит фантастические убытки. До этого у нас еще был шанс их сократить за счет длинных новогодних праздников. Однако с решением Смольного перенести ужесточение режима на 2 января этого шанса больше нет. Если сейчас к нам не прислушаются – я думаю, уже с февраля 2022 года начнется волна массовых закрытий. До 20 % заведений мы точно потеряем.

Разделяют эту точку зрения и представители торговых центров.

- Январь – сам по себе месяц для торговли достаточно тяжелый, - констатирует основатель и управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский. – Посещаемость ТЦ и магазинов – а, соответственно, и выручка – в январе стабильно падают на 20-25 %. С введением QR-кодов этот показатель вырастет еще сильнее. И есть риск, что большой процент арендаторов этого попросту не переживет.

Рестораторы и представители торговой сферы надеются, что если убедить Смольный не удалось им, то удастся хотя бы бизнес-омбудсмену. На сегодняшний день ответ на их обращение не поступил.

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