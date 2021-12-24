Оторванный на карусели в детском саду Петербурга палец мальчика не прижился

Сейчас ребенок чувствует себя намного лучше, но испытывает боль при касании пальцем ФОТО: соцсети

В октябре 2021 года "Комсомолка" писала про 4-летнего малыша Ярослава (Прим. Ред. - имя изменено), который пострадал из-за неисправной карусели в детском саду. Его пальчик перекрутило в механизме, а фалангу и ноготь раздробило. Тогда врачи делали неутешительные прогнозы - придется ампутировать. К сожалению, избежать этого не удалось.

- Сейчас Ярик уже чувствует себя лучше, но поврежденная фаланга не прижилась. В ноябре должна была пройти вторая операция, но в итоге ее перенесли на неопределенное время, - рассказала "КП-Петербург" мама малыша Ксения. - Проблема в том, что сейчас кость находится слишком близко к коже. От любого соприкосновения с поверхностью ребенок испытывает боль. Пока учимся приспосабливаться к этому. Но если не получится, придется пришивать палец к ладони, чтобы нарастить ткань, а потом отрезать. Я надеюсь, что обойдется без операции.

Виновные в травме Ярослава пока не наказаны - продолжается расследование. В январе мальчика ждет судебно-медицинская экспертиза.

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