В Петербурге опять пробки в 10 баллов

В Петербурге опять пробки в десять баллов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге опять пробки в десять баллов. Они накрыли город не дожидаясь вечернего часа пик. Причиной стал сильный снегопад, из-за которого еще в час дня было уже семь баллов. А короткий рабочий день и предновогодняя суета усугубили ситуацию.

- ДТП на перекрестке улицы Ивана Черных и Сивкова переулка. Объезжающие пробку на Стачек по Сивкову переулку встали мертво, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

И таких ситуаций по городу полно. Как итог, весь центр стоит практически без движения. Места заторов окрашены даже не красным, а бардовым, что означает скорость менее пяти километров в част. И таких участков в Петербурге слишком много.

Традиционно стоят южная часть КАДа, Московское шоссе, Петроградская и Выборгская стороны, почти все набережные. На машине сейчас лучше никуда не выезжать.