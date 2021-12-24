Водитель «Ауди» с пистолетом напал на машину скорой помощи в Пушкине

Полиция задержала водителя "Ауди" напавшего на машину скорой помощи. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские полицейские в ходе плана «Перехват» задержали водителя премиального «Ауди А8», который обстрелял из травматического пистолета машину скорой помощи и сломал на ней зеркало заднего вида.

- 24 декабря около 14:00 дня в полицию Пушкинского района поступило сообщение о дорожном конфликте между водителями «Ауди А8» и автомобиля «скорой помощи». Водитель иномарки повредил зеркало заднего вида кареты «скорой помощи» и произвел несколько выстрелов в воздух из предмета похожего на пистолет, после чего скрылся с места происшествия, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Иномарку объявили в розыск и через некоторое время машину заблокировали на Тверской улице в Колпино. 46-летний водитель был задержан и доставлен в отделение. У него изъят травматический пистолет.

По факту ЧП начата проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.