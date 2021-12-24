Морозно и почти без снега: метеоролог рассказал о погоде в Петербурге на ближайшие выходные

Снегопады станут слабее. а морозы - сильнее. Фото: Олег ЗОЛОТО

Морозы возвращаются в Петербург. Уже к вечеру пятницы температура упадет до -10 градусов, а в выходные будет около -15. Зато без снега, почти. О том, чего ждать от природы в ближайшие два дня, рассказал «Комсомолке» метеоролог Юрий Куткевич.

- Снегопад, который у нас был сегодня и предыдущие дни, заканчивается. В выходные осадки будут слабыми и временами. Циклон уходит, ветер меняется на северо-западный, начнет поступать холодный воздух. В ночь на субботу ждет -15...-17, днем -12...-14. В воскресенье примерно то же самое, - сообщил «КП-Петербург» метеоролог.

Атмосферное давление в субботу останется низким, а с воскресенья начнет расти.

На следующей, последней в году неделе, погода останется морозной и малоснежной. В течение суток ожидается -7...-12. И лишь 31 декабря чуть потеплеет до -3..-5 градусов.

- Но можно не беспокоиться, снега у нас достаточно. До нового года он точно не растает, - отметил Юрий Арсеньевич.