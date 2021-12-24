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Авто24 декабря 2021 16:08

Перехватывающие парковки откроются у метро «Старая Деревня» и «Рыбацкое» в понедельник

Еще одна появится в Пушкине
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Три новых перехватывающих парковки откроются 27 декабря.

Три новых перехватывающих парковки откроются 27 декабря.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Три новых перехватывающих автостоянки откроются в Петербурге в понедельник, 27 декабря. Об этом сообщили в городском Комитете по транспорту. Одна из парковок начнет работ у железнодорожной станции «Царское Село» в Пушкине. Еще две - у метро.

- 27 декабря будут введены в эксплуатацию перехватывающие автостоянки у станций метро «Рыбацкое» и «Старая Деревня», - сообщает пресс-служба Комитета.

Стоянка на Удаловской улице в Пушкине сможет принимать разово 90 машин. На Тепловозной улице в Рыбацком припаркуют 77 автомобилей. А стоянка на 81 машино-место начнет работать на Торфяной улице у ТК «Гулливер», что через дорогу от метро «Старая Деревня».