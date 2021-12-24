Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье24 декабря 2021 16:50

Академик Шляхто уверен, что 25% ковидных коек займут пациенты-сердечники

Так на здоровье переболевших скажутся последствия коронавируса
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Места ковидных больных займут сердечники.

Места ковидных больных займут сердечники.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Четверть тех коек, что сейчас отданы для пациентов с коронавирусом, в будущем займут сердечники. Именно осложнения на сердечно-сосудистую систему могут стать основной проблемой переболевших ковидом людей. Так считает глава медицинского центра имени Алмазова в Петербурге академик Евгений Шляхто.

- Мы уже видим проблемы и понимаем, что дальше столкнемся с последствиями COVID-19. Думаю, что 20-25 процентов коечного фонда, которые потребуются для постковида – это будут кардиологические койки, - приводит слова академика сайт spbdnevnik.ru.

Шляхто отмечает, что при первых симптомах изменения в легких, сердце, а это одышка, нарушение ритмов сердцебиения, перепады артериального давления и подобное, необходимо обратиться к врачу и пройти диспансеризацию.

Ну а чтобы свести риск заражения ковидом к минимуму, академик советует вакцинироваться.