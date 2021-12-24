Лукашенко прилетит в Санкт-Петербург на два дня и встретится с Путиным

Лукашенко и Путин встретятся в Санкт-Петербурге 29 декабря. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Беларуси Александр Лукашенко прилетит в Санкт-Петербург на два дня, 28-29 декабря 2021 года, и встретится с Владимиром Путиным. О грядущей поездке сообщает пресс-служба главы республики. Еще на пресс-конференции с представителями СМИ президент России упомянул, что в Северной столице пройдет неформальная встреча руководителей стран-участников СНГ. Это мероприятие состоится 28-го числа, а 29-го Путин и Лукашенко поговорят тет-а-тет.

- Главы России и Беларуси обсудят актуальные вопросы сотрудничества друг с другом, - коротко анонсируют встречу в аппарате президента соседней республики.

Что касается мероприятия с участием стран СНГ, то ее участники намерены обменятся мнениями насчет решений общих проблем, а также наметить основные векторы сотрудничества, взаимовыгодные для всех сторон.