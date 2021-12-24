ЛГБТ-активисты из Санкт-Петербурга пополнили список иноагентов

В Санкт-Петербурге признали иноагентом объединение ЛГБТ-активистов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Минюст РФ в очередной раз пополнил список иностранных агентов в России. В этот раз, в пятницу 24 декабря, в реестр включили Санкт-Петербургскую ЛГБТ-инициативную группу «Выход»*. Об этом сообщается на сайте ведомства. Причины такого решения не говорятся. Известно, что активисты занимались юридической и психологической поддержкой всех меньшинств.

- Незарегистрированное общественное объединение функционирует без приобретения права юридического лица, - поясняет Минюст РФ.

Тем временем ЛГБТ-активисты уже высказались насчет перемен в своей официальной группе во «Вконтакте». По словам объединения, они не согласны с решением властей и продолжат работать в прежнем режиме, но с соблюдением требований нового закона.

- Скоро расскажем обо всех изменениях. А пока привыкайте к новому посткриптуму: ЛГБТ*-инициативная группа «Выход» включена Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, - пишут активисты.

*- Организация внесена Минюстом РФ в реестр организаций, выполняющих функцию иностранного агента.