Сотрудникам обанкротившегося «Метростроя» начали выплачивать долги по зарплате

Сотрудникам старого "Метростроя" начали выплачивать долги по зарплате. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудникам обанкротившегося «Метростроя» начали выплачивать многочисленные долги по зарплате. Об этом поспешили сообщить в пресс-службе новой компании, возводящей подземку в Санкт-Петербурге – АО «Метрострой Северной столицы» (МССС). Напомним, рабочие старой организации протестовали у здания Смольного из-за задолженностей на немаленькую сумму в 332 млн рублей. 90% сотрудников уже перевели в новую компанию, но про зарплату прежнего «Метростроя» они, естественно, не забыли. Однако до Нового года погасить все долги не выйдет.

- АО МССС направил первый авансовый платеж за аренду оборудования в размере 270 млн рублей. Средства пойдут на погашение долга перед бывшими и нынешними сотрудниками ОАО «Метрострой», - передает пресс-служба организации.

Добавим, что за ходом выплат по долгам следит городская прокуратура. В Смольном заверяют, что план по погашению задолженностей сработает на ура.