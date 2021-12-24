Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 декабря 2021 20:25

Трое рыбаков заблудились на льду Ладожского озера в Ленобласти

Мужчин вытащили из беды спасатели
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Спасатели эвакуировали трех рыбаков, заблудившихся на Ладожском озере. Фото: vk.com/acclo

Спасатели эвакуировали трех рыбаков, заблудившихся на Ладожском озере. Фото: vk.com/acclo

Трое рыбаков заблудились на льду Ладожского озера в Ленобласти. Все произошло в пятницу, 24 декабря. Не спешите смеяться – в темное время суток там действительно мало что видно, добавьте к этому то, что в регионе, как и в Петербурге, бушевала метель. В общем, мужчины попросили помощи. К счастью, их удалось оперативно найти.

- Сотрудники поисково-спасательного отряда из Новой Ладоги обнаружили пострадавших, эвакуировали их на берег и передали родственникам, - сообщается в группе аварийно-спасательной службы Ленобласти во «Вконтакте».

О состоянии здоровья пострадавших не сообщается, однако на общей со спасателями фотографии они все самостоятельно стоят.