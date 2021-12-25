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Происшествия24 декабря 2021 22:23

Жесткое ДТП с пострадавшими произошло на Кантемировском мосту в Санкт-Петербурге

На место приехали две «скорых»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Две легковушек столкнулись на Кантемировском мосту в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Две легковушек столкнулись на Кантемировском мосту в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге на Кантемировском мосту произошло жесткое ДТП с участием двух легковушек. Фотографии с места происшествия начали публиковать в соцсетях. По сообщению очевидцев из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на место приехали две «скорые», есть пострадавшие.

Одно из пострадавших авто так и не эвакуировали. Фото: vk.com/spb_today

Одно из пострадавших авто так и не эвакуировали. Фото: vk.com/spb_today

- У «Киа» левая сторона в хлам, боковые подушки «стрельнули». У «Субару» оторвалось левое переднее колесо с рычагами, развернуло, стоит задом по направлению движения, - пишет очевидец Алексей.

Одно из искореженных авто эвакуировали, другое пока осталось на обочине. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии. Официально о пострадавших не сообщается.