Снегопад и похолодание обещают в Санкт-Петербурге 25 декабря

Небольшой снег обещают в Северной столице в субботу. Фото: Артем КИЛЬКИН

Морозы и кратковременный снег ожидаются в субботу, 25 декабря, в Санкт-Петербурге. Об этом на своей странице в Facebook рассказал ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

- Синоптическая ситуация будет представлена тыловой частью активного североатлантического циклона, - отмечает Михаил Леус. - Ожидается облачная погода, местами кратковременный снег. Температурный фон опустится на 8-9 градусов ниже климатической нормы.

По словам эксперта, уже в начале дня почувствуется похолодание. Столбик термометра опустится до -12 градусов в Северной столице и до -14 градусов в Ленинградской области. Ветер будет северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление подрастет и составит 743 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.