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Происшествия25 декабря 2021 7:25

Дорожный конфликт в Красногвардейском районе закончился выстрелом в лицо

У потерпевшего химические ожоги лица и закрытый перелом пальца
Агния ПЕРОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Дорожный конфликт на Ударников закончился стрельбой.

Дорожный конфликт на Ударников закончился стрельбой.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Дорожный конфликт на проспекте Ударников обернулся для одного из его участников переломом пальца и химическим ожогом лица. Как сообщили «Комсомолке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел 24 декабря около 15:40.

- На углу проспекта Ударников и улицы Лазо в ходе дорожного конфликта из Audi вышел неизвестный мужчина, начал заламывать пальцы рук 20-летнему молодому человеку и выстрелил один раз ему в лицо слезоточивым газом из предмета похожего на пистолет и скрылся на своей иномарке, - рассказали в правоохранительных органах.

Потерпевший сразу обратился в больницу с закрытым переломом пальца правой кисти и химическим ожогом лица. После оказания медицинской помощи его отпустили.

Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний безработный. Он уже привлечен к административной ответственности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.