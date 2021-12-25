Дорожный конфликт в Красногвардейском районе закончился выстрелом в лицо

Дорожный конфликт на Ударников закончился стрельбой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Дорожный конфликт на проспекте Ударников обернулся для одного из его участников переломом пальца и химическим ожогом лица. Как сообщили «Комсомолке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел 24 декабря около 15:40.

- На углу проспекта Ударников и улицы Лазо в ходе дорожного конфликта из Audi вышел неизвестный мужчина, начал заламывать пальцы рук 20-летнему молодому человеку и выстрелил один раз ему в лицо слезоточивым газом из предмета похожего на пистолет и скрылся на своей иномарке, - рассказали в правоохранительных органах.

Потерпевший сразу обратился в больницу с закрытым переломом пальца правой кисти и химическим ожогом лица. После оказания медицинской помощи его отпустили.

Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний безработный. Он уже привлечен к административной ответственности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.