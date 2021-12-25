Мошенник-ловелас обманул пенсионерку из Санкт-Петербурга на 2,5 млн рублей

Мошенник, прикинувшийся медиком из Сирии, оставил без денег пенсионерку из Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мошенник, представившись военным медиком из Сирии, обманул пенсионерку из Санкт-Петербурга на более чем 2,5 млн рублей. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.

- 64-летняя пенсионерка, проживающая на Парашютной улице, обратилась в полицию 24 декабря. Она рассказала, что познакомилась на сайте знакомств с мужчиной по имени Люк Хендерсон. Он представился военным медиком из Сирии и поделился с ней, что хочет уехать, но для этого ему нужны деньги, - отметили в правоохранительных органах.

Доверчивая женщина перевела на указанные неизвестным счета 2 млн 520 тысяч рублей. Когда она поняла, что ее обманули, написала заявление в правоохранительные органы. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.