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Общество25 декабря 2021 8:48

Более 50 человек скончались за сутки от коронавируса в Санкт-Петербурге

В Петербурге зафиксировано 2072 новых случая заболевания
Агния ПЕРОВА
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Число заболевших коронавирусом немного снижается.

Число заболевших коронавирусом немного снижается.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге число заболевших коронавирусом начинает немного снижаться. За сутки в городе выявили 2072 новых случая заболевания, а днем ранее было зафиксировано больше – 2117. Всего за время пандемии в Северной столице заболели коронавирусом более 841 тысячи человек.

- За сутки в городе от коронавируса выздоровело 2891 человек, скончались 52 заболевших, - сообщают в оперштабе. - Всего за время пандемии в Петербурге умерли от инфекции 27 тысяч 681 человек.

Напомним, что в Петербурге продолжают прививать от коронавируса. Полную вакцинацию от COVID-19 в городе прошли практически 3 млн человек.