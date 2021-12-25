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Общество25 декабря 2021 9:51

Александр Беглов поздравил петербуржцев с католическим Рождеством

Он пожелал горожанам благополучия и рождественской радости
Агния ПЕРОВА
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Губернатор Петербурга поздравил католиков с Рождеством.

Губернатор Петербурга поздравил католиков с Рождеством.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

25 декабря во многих странах мира отмечается Рождество Христово. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил горожан с этим светлым праздником.

- Санкт-Петербург – город, в котором слились традиции многих народов и культур. Празднование Рождества дает возможность почувствовать наше единство, приверженность высоким духовным и нравственным ценностям, которые берегли и передавали из поколения в поколение наши предки, - отметил Александр Беглов.

В своей поздравительной речи он обратил внимание на то, последние два года мир борется с пандемией, которая сильно повлияла на нашу жизнь.

- В эти светлые дни мы особо ощущаем великую силу добра, милосердия, внимания к ближнему. Мы живем с надеждами и верой в лучшее, – добавил губернатор и пожелал всем мира, счастья, благополучия и рождественской радости.