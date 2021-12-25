Беглов пообещал достроить ЖК «Ломоносов» к 2023 году

Строительство долгостроя ЖК «Ломоносов» завершат к 2023 году. Фото: Артем КИЛЬКИН

Один из проблемных долгостроев Санкт-Петербурга – ЖК «Ломоносов» - достроят к 2023 году. Об этом в субботу, 25 декабря, заявил на прямой линии губернатор города Александр Беглов.

- ЖК «Ломоносов» - самый сложный долгострой. Там возбуждено уголовное дело против застройщика. Он перечислял деньги дольщикам в Ленинградской области, - рассказал Александр Беглов.

По словам Беглова, один из четырех корпусов комплекса готов. Второй достраивается и будет введен до конца этого года. Третий и четвертый только начали строить

- Инвестора уже нашли и обсудили с ним условия работы. До конца года, на следующей неделе, планируем завершить все процедуры и передать новому инвестору земельный участок с недостроенными корпусами. Мы договорились, что он возобновит строительство в феврале 2022 года, а полностью сдаст объект до конца 2023 года, - подчеркнул губернатор Петербурга.