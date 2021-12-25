Спортивная школа в Выборгском районе получит батутный зал для прыгунов на лыжах в феврале 2022 года

Поручение Владимира Путина о строительстве батутного центра в спортшколе Выборгского района практически выполнено. Фото: Дарья ХВАТКОВА

Спортивная школа олимпийского резерва в Выборгском районе получит батутный зал для прыгунов на лыжах с трамплина и лыжных двоеборцев в феврале 2022 года. Об этом заявил на прямой линии в субботу, 25 декабря, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Поручение о строительстве такого зала в учреждении дал президент России Владимир Путин на встрече с участниками Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» в 2020 году.

- Проект завершается. Уже в феврале спортивная школа олимпийского резерва Выборгского района получит батутный зал для прыгунов на лыжах с трамплина и лыжных двоеборцев, - обратил внимание на прямой линии Александр Беглов. - Мы выкупили нежилые помещения на улице Николая Рубцова, передали их спортшколе, провели капитальный ремонт, оборудовали лестницы, водопровод и канализацию.

По словам Беглова, уже заканчивается чистовая отделка зала, закупается оборудование и мебель.