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Общество25 декабря 2021 14:23

Санкт-Петербург закупит 1,5 млн тест-полосок для глюкометров в 2022 году

Это в три раза больше по сравнению с 2021 годом
Агния ПЕРОВА
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В 2022 году в Северной столице будет в три раза больше тест-полосок для глюкометров.

В 2022 году в Северной столице будет в три раза больше тест-полосок для глюкометров.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Правительство Санкт-Петербурга закупит 1,5 млн тест-полосок для глюкометров в 2022 году. Об этом на прямой линии в субботу, 25 декабря, рассказал губернатор Александр Беглов, отвечая на вопрос петербурженки.

Женщина призналась, что в вечернее время, когда она приходит в аптеку за положенными ей по льготе тест-полосками, зачастую их уже не бывает. Прийти в другое время она не может из-за работы.

Александр Беглов обрадовал ее тем, что Петербург увеличил на следующий год общий объем финансирования на закупку лекарств, поэтому проблема совсем скоро решится.

- В этом году для аптек было закуплено около полумиллиона упаковок тест-полосок. В 2022 году их будет в три раза больше - 1,5 млн упаковок, - подчеркнул губернатор.