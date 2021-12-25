Санкт-Петербург закупит 1,5 млн тест-полосок для глюкометров в 2022 году

В 2022 году в Северной столице будет в три раза больше тест-полосок для глюкометров. Фото: Олег ЗОЛОТО

Правительство Санкт-Петербурга закупит 1,5 млн тест-полосок для глюкометров в 2022 году. Об этом на прямой линии в субботу, 25 декабря, рассказал губернатор Александр Беглов, отвечая на вопрос петербурженки.

Женщина призналась, что в вечернее время, когда она приходит в аптеку за положенными ей по льготе тест-полосками, зачастую их уже не бывает. Прийти в другое время она не может из-за работы.

Александр Беглов обрадовал ее тем, что Петербург увеличил на следующий год общий объем финансирования на закупку лекарств, поэтому проблема совсем скоро решится.

- В этом году для аптек было закуплено около полумиллиона упаковок тест-полосок. В 2022 году их будет в три раза больше - 1,5 млн упаковок, - подчеркнул губернатор.