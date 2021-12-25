На ремонт школ Санкт-Петербурга и закупку оборудования выделили 25 миллиардов рублей

На ремонтные работы в школах Северной столицы выделено в общей сложности более 50 миллиардов рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В трехлетнем бюджете Санкт-Петербурга на капремонт школ город выделил более 22 миллиардов рублей, на текущий ремонт и закупку оборудования - 25 миллиардов рублей, а на обновление школьных пищеблоков – шесть миллиардов рублей. Об этом губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил на прямой линии в субботу, 25 декабря.

- Директора школ должны как можно быстрее подать заявки. Тогда уже в следующем году можно делать ремонты и проводить закупки мебели и оборудования. Деньги выделены. Прошу глав районов взять ситуацию на контроль, - отметил Беглов.

Он подчеркнул, что в ремонте и обновлении оборудования особенно нуждаются школы центральных районов.