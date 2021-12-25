Губернатор Санкт-Петербурга пообещал увеличить количество социального такси

Беглов поможет инвалидам-колясочникам с социальным такси. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербурженка Людмила Корнюшенко обратилась к губернатору Санкт-Петербурга с просьбой о помощи. Во время прямой линии в субботу, 25 декабря, женщина рассказала, что у нее трое девочек. Все они инвалиды-колясочники. Выехать всем вместе им просто не представляется возможным – в багажник машины вмещается только одна коляска.

Губернатор пообещал, что он обратится в благотворительный фонд и проблему Людмилы решат уже в начале 2022 года.

- У нас таких семей, где более двух или трех детей инвалидов-колясочников, около шестидесяти. А в семьях, где несколько таких инвалидов, включая взрослых — за сотню. И эту проблему надо решить для всех, - обратил внимание Беглов.

Он поручил расширить услуги социального такси и разработать программу предоставления сертификатов на покупку специализированного авто для такой категории семей.

Губернатор отметил, что Петербург - один из самых социально-ориентированных городов в стране и на социальную поддержку на три года город выделит 370 млрд рублей.