Строительство Большого Смоленского моста в Санкт-Петербурге запланировано на 2023-2028 год

Закончат строительство Большого Смоленского моста в 2028 году. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время прямой линии в субботу, 25 декабря, рассказал, что Большой Смоленский мост будут строить в 2023–2028 годах. Пока он на стадии проектирования.

- Он станет частью внутреннего полукольца, которое соединит северные и южные районы Петербурга в обход центра, - рассказал Беглов. - Этот мост действительно необходим нашему городу. Он даст новые возможности почти для миллиона человек. Мы закладываем деньги под него и уже их предусмотрели в бюджете на 2022–2024 годы.

Мост будет иметь шесть полос движения. По нему сможет ездить общественный транспорт, в том числе и трамваи.

Вместе с мостом, по словам губернатора, проектируются три транспортные развязки: на пересечении с проспектом Обуховской Обороны, на пересечении с Октябрьской набережной, на пересечении с Дальневосточным проспектом и улицей Коллонтай.