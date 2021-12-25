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Общество25 декабря 2021 19:30

Строительство Большого Смоленского моста в Санкт-Петербурге запланировано на 2023-2028 год

Сооружение соединит северные и южные районы Петербурга в обход центра
Агния ПЕРОВА
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Закончат строительство Большого Смоленского моста в 2028 году.

Закончат строительство Большого Смоленского моста в 2028 году.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время прямой линии в субботу, 25 декабря, рассказал, что Большой Смоленский мост будут строить в 2023–2028 годах. Пока он на стадии проектирования.

- Он станет частью внутреннего полукольца, которое соединит северные и южные районы Петербурга в обход центра, - рассказал Беглов. - Этот мост действительно необходим нашему городу. Он даст новые возможности почти для миллиона человек. Мы закладываем деньги под него и уже их предусмотрели в бюджете на 2022–2024 годы.

Мост будет иметь шесть полос движения. По нему сможет ездить общественный транспорт, в том числе и трамваи.

Вместе с мостом, по словам губернатора, проектируются три транспортные развязки: на пересечении с проспектом Обуховской Обороны, на пересечении с Октябрьской набережной, на пересечении с Дальневосточным проспектом и улицей Коллонтай.