Елизавета Туктамышева получила портрет от фанатов после произвольной программы на Чемпионате

Остальным фигуристам дарили игрушки, а Туктамышевой - портрет. Фото: Артем КИЛЬКИН

Каждое выступление фигуристки Елизаветы Туктамышевой, как рок-концерт. Не исключением была произвольная программа петербурженки на Чемпионате России, который прошел 25 декабря 2021 года. Императрица, так ее прозвали поклонники, устроила жаркие восточные танцы на люду и продемонстрировала два тройных акселя. А после финального аккорда фанаты закидали Туктамышева игрушками, но главным подарком был эффектный портрет спортсменки.

Кстати, картина и правда была большой, что ее едва смог удержать в руках тренер фигуристки Алексей Мишин.

- Повешу ее у себя дома, - призналась Туктамышева.

Взять призовое место Туктамышевой так и не удалось. По итогам двух программ, она заняла лишь седьмое место в Чемпионате России и упустила возможность застолбить за собой место в сборной, которая отправится на Олимпиаду в Пекин.