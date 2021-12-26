Свыше 25 тысяч частных жилых домов подключены к газу в Санкт-Петербурге

В более 25 тысячах частных домов Петербурга проведен газ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 25 тысяч индивидуальных жилых домов газифицировано в Санкт-Петербурге. Об этом губернатор Александр Беглов сообщил 25 декабря на прямой линии.

- В Санкт-Петербурге газифицировано свыше 25 тысяч индивидуальных жилых домов. Уровень газификации составляет 95 %. Это один из самых высоких показателей в России, - отметил губернатор.

Беглов обратил внимание на то, что газ проводится только к тем участкам, собственники которых подали заявку на социальную газификацию. По его словам, еще остались объекты, которые в этом нуждаются, и газифицировать их можно по Президентской программе.