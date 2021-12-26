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Общество26 декабря 2021 5:57

Снегопад и морозы до -18 придут в Петербург 26 декабря

Синоптики советуют пешеходам утепляться, а водителям - быть внимательнее на дорогах
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Петербурге 26 декабря сохранится снежная и морозная погода.

В Петербурге 26 декабря сохранится снежная и морозная погода.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кажется, в этом году у нас есть все шансы встретить Новый год как положено – с метелью и морозом. По крайней мере пока что прогноз погоды настраивает на оптимистичный лад – как сообщают специалисты Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье, 26 декабря, в Петербурге сохранятся снегопады, а дневная температура опустится до -13 градусов.

- Ночью ожидается умеренный, днем небольшой снег, - отмечают синоптики. – Ветер северный и северо-западный, ночью слабый, днем усилится до умеренного. Ночные температуры составят -16, -18 градусов, дневные будут колебаться в промежутке от -11 до -13.

Также в ЦГСМ предупреждают о гололедице на дорогах – водителям сегодня стоит быть особенно внимательными и аккуратными, чтобы не попасть в неприятную или опасную ситуацию.