Петербург пережил самую холодную ночь с начала зимы с 25 на 26 декабря

В Петербурге зафиксирован рекордный температурный минимум с начала зимы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не знаем, почувствовали вы или нет, но минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы в Петербурге. Об этом утром в воскресенье, 26 декабря, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- По данным городской метеорологической станции Санкт-Петербурга в восемь часов утра 26 декабря температура воздуха опустилась до -21,4 градусов, - рассказал синоптик. – Это стало самым низким значением с начала зимы!

И даже более того – это еще не окончательная цифра. Точное значение, по словам Михаил Леуса, станет известно чуть позже, когда будут повторно сняты показания с минимальных термометров.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала, что в это воскресенье, 26 декабря, в Санкт-Петербурге сохранится снежная и морозная погода. Пешеходов просят утепляться, а водителей быть внимательнее – на дорогах ожидается гололедица.