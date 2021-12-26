Дорожный конфликт со стрельбой вспыхнул в Калининском районе Петербурга

Сотрудники полиции оперативно задержали агрессора. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники полиции Северной столицы задержали 43-летнего мужчину, расстрелявшего чужой автомобиль из пневматического пистолета. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщила пресс-служба главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- В субботу, 25 декабря, в дежурную часть обратился мужчина, который сообщил что у него случился конфликт у дома № 71 по улице Руставели на выезде из Муринского тоннеля, - рассказали в ведомстве. – В ходе конфликта оппонент заявителя выстрелил в правое зеркало его автомобиля из пневматического пистолета, после чего скрылся с места преступления.

Уйти от возмездия агрессору не удалось – всего спустя полтора часа его задержали в Калининском районе на улице Демьяна Бедного. Пистолет изъяли, мужчину доставили в отдел полиции и опросили. На данный момент он отпущен под обязательство о явке. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали случившегося.