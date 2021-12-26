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Происшествия26 декабря 2021 8:00

Дорожный конфликт со стрельбой вспыхнул в Калининском районе Петербурга

Один из участников конфликта расстрелял зеркало машины оппонента из пневматического пистолета
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Сотрудники полиции оперативно задержали агрессора.

Сотрудники полиции оперативно задержали агрессора.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники полиции Северной столицы задержали 43-летнего мужчину, расстрелявшего чужой автомобиль из пневматического пистолета. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщила пресс-служба главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- В субботу, 25 декабря, в дежурную часть обратился мужчина, который сообщил что у него случился конфликт у дома № 71 по улице Руставели на выезде из Муринского тоннеля, - рассказали в ведомстве. – В ходе конфликта оппонент заявителя выстрелил в правое зеркало его автомобиля из пневматического пистолета, после чего скрылся с места преступления.

Уйти от возмездия агрессору не удалось – всего спустя полтора часа его задержали в Калининском районе на улице Демьяна Бедного. Пистолет изъяли, мужчину доставили в отдел полиции и опросили. На данный момент он отпущен под обязательство о явке. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали случившегося.