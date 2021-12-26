МЧС опровергло сообщения о ЧП на Василеостровской ТЭЦ в Петербурге

В МЧС опровергли информацию о нештатной ситуаици на ТЭЦ-7 в Петербурге. Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov

Странное скопление техники экстренных служб во дворе Василеостровской ТЭЦ-7 заставило поволноваться жителей окрестных домов. Видеозапись, на которой видны съехавшиеся к станции автомобили МЧС и скорой помощи, появилась в соцсетях накануне, в субботу, 25 декабря. Очевидцы предположили, что на ТЭЦ случилась нештатная ситуация, однако это опровергло само МЧС.

- По Васильевскому острову все спокойно, все тихо, - сообщила пресс-служба главного управления ведомства по Санкт-Петербургу. – Нештатных ситуаций не наблюдается.

То, что оборудование электростанции всю ночь проработало в штатном режиме, позже подтвердили и в пресс-службе ТГК-1, которая непосредственно следит за работой ТЭЦ. Что именно наблюдали петербуржцы минувшей ночью, не уточняется – однако некоторые предположили, что людей перепугали съемки кино.