Больше 1 800 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Петербурге

Петербург продолжает бороться с эпидемией коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге вот уже на протяжении трех дней снижается количество новых случаев заражения жителей новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Так, по состоянию на воскресенье, 26 декабря, их было зарегистрировано 1 851 – на 221 меньше, чем сутками ранее. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по контролю за эпидемией.

- Всего с начала эпидемии в Петербурге заразилось 843 658 человек, - уточняют в оперштабе. – Умерло 27 754 человека, из них 64 смерти было зарегистрировано за последние сутки.

В соседней Ленинградской области заболеваемость тоже снижается, пусть и не такими активными темпами – 346 человек за минувшие сутки против 347 за предыдущие. Всего в регионе также зарегистрировано 2 987 смертей, из них четыре – за минувшие сутки.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала, почему эксперты опасаются пятой волны коронавируса после новогодних праздников.