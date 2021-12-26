Средняя температура опустится на 14 градусов ниже нормы в Петербурге

Будет холодно, так что не забывайте как следует утеплиться. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург продолжает ставить и бить «морозные» рекорды. Одной лишь самой холодной ночью с начала зимы дело, судя по всему, не ограничится – дневная температура на протяжении воскресенья, 26 декабря, тоже будет аномально низкой. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- Температура воздуха составит -11, -13 градусов, местами до -20 градусов, - уточнил синоптик. – Ветры северных румбов продолжают доставлять в город на Неве порции холодного воздуха. Среднесуточная температура сегодняшнего дня окажется на 13-14 градусов ниже нормы!

Но и это еще не все – судя по утреннему прогнозу нас ожидают снегопады (они пройдут местами, но тем не менее) и гололедица. Так что повторим наш призыв – выходя из дома, не забывайте как следует утеплиться – иначе пополните собой ряды обмороженных в ожоговом отделении НИИ Джанелидзе.