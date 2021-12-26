Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 декабря 2021 9:57

Средняя температура опустится на 14 градусов ниже нормы в Петербурге

Аномальная зима не планирует покидать Северную столицу
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Будет холодно, так что не забывайте как следует утеплиться.

Будет холодно, так что не забывайте как следует утеплиться.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург продолжает ставить и бить «морозные» рекорды. Одной лишь самой холодной ночью с начала зимы дело, судя по всему, не ограничится – дневная температура на протяжении воскресенья, 26 декабря, тоже будет аномально низкой. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- Температура воздуха составит -11, -13 градусов, местами до -20 градусов, - уточнил синоптик. – Ветры северных румбов продолжают доставлять в город на Неве порции холодного воздуха. Среднесуточная температура сегодняшнего дня окажется на 13-14 градусов ниже нормы!

Но и это еще не все – судя по утреннему прогнозу нас ожидают снегопады (они пройдут местами, но тем не менее) и гололедица. Так что повторим наш призыв – выходя из дома, не забывайте как следует утеплиться – иначе пополните собой ряды обмороженных в ожоговом отделении НИИ Джанелидзе.