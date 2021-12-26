Скоростную трамвайную линию «Купчино-Шушары-Славянка» планируют продлить до нового кампуса СПбГУ

Запуск трамвайной линии намечен на 2024 год. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще не построенную линию скоростного трамвая, которая должна связать станцию метро «Купчино» с микрорайоном Славянка, могут продлить до еще не построенного кампуса СПбГУ в районе поселка Детскосельский. Такую инициативу губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил с председателем правления Газпромбанка Андреем Акимовым, сообщает пресс-служба Смольного.

- Реализация проекта, намеченная на 2024 год, позволит жителям микрорайонов Славянка и Шушары значительно сократить время, которое они проводят в поездках до метро, - отмечается в сообщении администрации Петербурга. – И этот уникальный для города проект может иметь продолжение, поскольку сейчас правительством России и СПбГУ реализуется строительство кампуса и технологической долины на территории бывшего совхоза «Детскосельский». Предстоит решить вопрос транспорта – например, продлить до кампуса трамвайную линию «Купчино-Шушары-Славянка».

Напомним, что концессионное соглашение о строительстве трамвайной линии было подписано в 2019 году. Сейчас идет ее проектирование и согласование.