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Общество26 декабря 2021 11:36

МЧС предупредило о морозах в -25 градусов и гололедице в Ленинградской области

Местных жителей просят быть особенно внимательными и осторожными
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
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Особую опасность и для водителей и для пешеходов представляет гололедица.

Особую опасность и для водителей и для пешеходов представляет гололедица.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ночь с понедельника на вторник, с 27 на 28 декабря, обещает стать суровым испытанием для жителей Ленинградской области. Температура в темное время суток опустится до -25 градусов, а на дорогах образуется гололедица. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщило региональное управление МЧС России.

- В указанный период сохраняется вероятность возникновения ДТП – в том числе крупных и с участием детей – автомобильных заторов, происшествий и аварий на акваториях, на железнодорожном и авиатранспорте, - говорится в сообщении ведомства. – Также есть опасность повреждений на ЛЭП и линиях связи.

Меры безопасности, как и всегда, предельно просты: избегайте опасных участков (прежде всего – лесов и водоемов), не стойте под козырьками, откуда может свалиться снег или сосулька, будьте внимательнее на дорогах. А лучше всего – постарайтесь вообще не покидать дома без острой на то необходимости.