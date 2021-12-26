Собаку выкинули из окна многоэтажки в Калининском районе Петербурга

В издевательстве над собакой подозревают семейную пару - 39-летнюю женщину и 41-летнего мужчину. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В дикой истории разбирается полиция Калининского района – в минувшую субботу, 25 декабря, в дежурную часть поступило сообщение о том, что кто-то на улице Вавиловых зверски убил собаку, выбросив ее из окна. Об инциденте в воскресенье, 26 декабря, сообщила пресс-служба главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- Полицейские, прибывшие по указанному адресу для проведения проверки, доставили в отделение семейную пару – 39-летнюю женщину и 41-летнего мужчину, - уточняют в ведомстве. – В данный момент проводятся необходимые разбирательства, устанавливается их возможная причастность к гибели животного. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Увы, но это не единственный случай издевательства над животными в Петербурге за последние дни. Так, недавно «Комсомолка» писала о том, что в Северной столице кто-то выбросил на мороз коробку с новорожденными щенятами. По счастью, в тот раз все обошлось благополучно – животных спасли, отогрели, выкормили и теперь ищут им новый дом.