Блогера Юрия Хованского могут выпустить из СИЗО

Ранее Юрия Хованского оставили в СИЗО до 8 января 2022 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Неожиданный поворот наметился в деле известного блогера Юрия Хованского, которого в июне арестовали за оправдание террориста. Следствие попросило отменить ему выбранную меру пресечения в виде заключения в СИЗО до 8 января 2022 года. Соответствующая информация была опубликована в воскресенье, 26 декабря, на сайте Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга.

- В суд поступило ходатайство об отмене (изменении) меры пресечения, избранной по судебному решению, - говорится в карточке дела. – Судебное заседание по данному вопросу назначено на 29 декабря.

Между тем жена Юрия Хованского Мария Нелюбова прокомментировать ситуацию не смогла.

- Пока адвокаты не ознакомятся с документами из суда, официально подтвердить её я не могу. Ибо на сайте могли попросту допустить ошибку, - рассказала Мария. - Конечно, мне хочется верить лучшее, но точную информацию я смогу сообщить только завтра.

Напомним: Юрия Хованского задержали в июне 2021 года за исполнение песни о теракте на Дубровке в 2002 году. Блогеру грозит до семи лет лишения свободы.