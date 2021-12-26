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Общество26 декабря 2021 13:27

596 человек остается в реанимации из-за COVID-19 и пневмоний в Санкт-Петербурге

323 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
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Петербург продолжает бороться с новой коронавирусной инфекцией.

Петербург продолжает бороться с новой коронавирусной инфекцией.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В инфекционных стационарах Петербурга на воскресенье, 26 декабря, остается 5 974 человека с диагнозами «пневмония» и COVID-19. Об этом сообщает Смольный.

- Из этого количества 596 человек находятся в палатах реанимации, - уточняется в ежедневной эпидемиологической сводке администрации Северной столицы. – 323 подключено к ИВЛ. Всего в городе развернуто 8 002 инфекционные койки.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что специалисты видят большую опасность новых вспышек заболеваемости в грядущих предпраздничных днях, когда в торговых центрах, а также кафе, ресторанах и барах начнут образовываться очереди и столпотворения. Особенно тревожен этот период в свете того, что в Петербурге уже официально выявили несколько заражений новым «омикрон»-штаммом коронавируса – и этот показатель понемногу растет.