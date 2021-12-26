Рекордные за 19 лет декабрьские морозы пришли в Петербург

Петербург обогнал Москву еще и по высоте снежного покрова - 30 сантиметров против 25. Фото: Артем КИЛЬКИН

Оказывается, минувшая ночь была не только самой холодной с начала зимы в Петербурге, но и самой холодной в декабре за последние девятнадцать лет. Так что в негласном соревновании с Москвой наш город по праву вернул себе звание самой морозной столицы России. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- До сегодняшнего дня самые серьезные минимальные температуры воздуха держались в Москве – 22 декабря абсолютный минимум составил -22,2 градуса, - поделился своими наблюдениями синоптик. – А сегодня утром минимальная температура воздуха в Санкт-Петербурге составила -23,1 градуса. В последний раз такие морозы в Северной столице в декабре наблюдались в 2002 году!

К слову, снегом зима 2021-2022 петербуржцев тоже, как выяснилось, балует охотнее, чем москвичей: в главной столице высота снежного покрова сейчас оценивается в 25 сантиметров, а в Северной – в целых 30.