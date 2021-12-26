Юбилейный забег Дедов Морозов начался в Петербурге

Предновогодний забег Дедов Морозов в Петербурге - пожалуй, одно из самых ярких традиционных мероприятий зимы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Если вы вдруг будете в центре Петербурга в ближайшие полчаса, не поленитесь и загляните в арку Генерального штаба. Там должно твориться нечто потрясающее – ведь в это воскресенье, 26 декабря, в Северной столице проходит очередной, уже пятый по счету международный забег Дедов Морозов.

- На выбор участникам предоставляется две дистанции – две с половиной и пять тысяч метров, - сообщают организаторы. – Дистанции закольцованы – старт и финиш расположены в арке Генерального штаба. Победителей ждут призы и подарки!

Напомним тем, кто забыл и расскажем тем, кто не знает: забег Дедов Морозов – пожалуй, одно из самых ярких событий зимы в Петербурге. В прошлом году он собрал больше тысячи участников. Пожалуй, единственные, кому костюмированное веселье не по нраву – это автомобилисты. Ведь ради забега каждый год в центре частично перекрывают движение. Не обошлось без ограничений и в этот раз – до 21:00 будут блокированы для проезда Аптекарский, Круглый и Мошков переулки, Большой Конюшенный мост, Миллионная улица от Дворцовой площади до Мраморного переулка, набережная Зимней канавки от Миллионной улицы до набережной реки Мойки, нечетная сторона набережной реки Мойки от 2-го Садового моста до Певческого моста, проезд от Певческого моста до Дворцовой площади и проезд вдоль дома 4 по Дворцовой площади.