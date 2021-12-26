Транспортная прокуратура организовала проверку по факту массовых задержек рейсов в Пулково

Сразу три рейса в Пулково задержали из-за плохих погодных условий. Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку по факту массовых задержек пассажирских рейсов в аэропорту Пулково. Пострадали пассажиры, которые должны были вылетать в Тамбов, Иваново и Москву. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

- Вылет самолета в Тамбов планировался 25 декабря в 12:05, однако из-за позднего прибытия борта в Пулково и плохих погодных условий был задержан. Задержка составила более 19 часов, - уточняют в прокуратуре. – Самолет в Иваново был задержан более чем на четыре часа. Рейс в Москву – более чем на шесть часов.

Отмечается, что всем пассажирам предоставили напитки и еду, а несчастных с рейса в Тамбов на время ожидания разместили в гостиницах. Однако ведомство все равно организовало проверку на предмет соблюдения прав пассажиров. При наличии оснований в прокуратуре пообещали принять меры.