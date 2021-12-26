Два фонтана отремонтируют в Петербурге за 43 500 000 рублей

Заказчиком работ выступил петербургский ГУП "Водоканал". Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге восстановят два фонтана – на улице Щербакова и на Английском проспекте соответственно. Сумма работ составит порядка 43 500 000 рублей. Заказчиком выступил петербургский ГУП «Водоканал». Соответствующая заявка в воскресенье, 26 декабря, появилась на сайте Госзакупок.

- Подрядчик обязуется в срок до 5 декабря 2022 года провести полную реконструкцию фонтанных композиций и оборудования, а также провести благоустройство прилегающей территории, - указано в техническом задании. – А также предоставить на выполненные работы гарантию сроком не менее пяти лет.

Отметим, что оба фонтана были открыты 18 лет назад – в 2003 году – и уже давно нуждаются в полной реконструкции, починке и реставрации. В частности, один из них – на улице Щербакова в Приморском районе Санкт-Петербурга – не работает вот уже на протяжении последних десяти лет и успел за это время растрескаться и частично рассыпаться.