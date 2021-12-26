Новый автобусный маршрут появится в Калининском районе Петербурга

На новом марщруте будут работать восемь современных и комфортных низкопольных автобусов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Калининском районе Санкт-Петербурга появится абсолютно новый автобусный маршрут. Он получит № 78 и свяжет жилые кварталы со станцией метро «Академическая», а еще – с учреждениями здравоохранения, больницами и поликлиниками, расположенными на протяжении маршрута. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту.

- Основная задача – связать жилые кварталы с медицинскими учреждениями: НИИ травматологии, Центром сосудистой хирургии, поликлиниками и Елизаветинской больницей, - уточняется в сообщении ведомства. – Кроме того, когда откроется новый маршрут, появится дополнительная связь кварталов на улице Карпинского с «Академической» и станцией «Ручьи».

На новом маршруте будет работать восемь новых низкопольных автобусов, а время ожидания на остановке составит не более 10-12 минут в «часы пик» и не более 15 минут в остальное время. Новый маршрут заработает уже 1 апреля 2022 года.