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Общество27 декабря 2021 4:41

До -10 и без снега будет в Петербурге в последний понедельник года

Синоптики предупреждают о гололеде
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Морозы покидают Петербург.

Морозы покидают Петербург.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Рекордные морозы ушли из Петербурга, но холод никуда не делся. В последний понедельник декабря и, соответственно всего года, синоптики обещают до -10 градусов. Осадков не ожидается, но будет скользко.

- 27 декабря ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Температура воздуха составит -8…-10 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться и достигнет нормы в 760 мм ртутного столба, - сообщает городской гидрометцентр.

В следующие два дня погода практически не изменится. В ночь на вторник термометры покажут -12…-14, а днем будет -5…-7. В среду такая температура сохранится в течение суток.