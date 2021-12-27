Туристы активнее уезжают на Новый год из Петербурга

Петербуржцы стали активнее путешествовать пож Новый год. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новогодние праздники оживили спрос в туристической отрасли Петербурга. И если жители России едут встречать Новый год в Северную столицу, то сами горожане стремятся к теплу. Ну, или хотя бы, в Москву. Именно эти направления стали лидирующими в предновогодние дни.

- Спрос на поездки из Петербурга по России на новогодние каникулы вырос на 29% относительно 2020 года, - пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на данные сервиса Aviasales.

Направления-лидеры по продажам авиабилетов: Москва, Сочи, Калининград, Краснодар и Минеральные Воды. Но некоторые летят в Уфу или, например, Мурманск, где есть горнолыжные курорты.

На поездах петербуржцы поедут под Новый год в Москву, Тверь или Псков. Удивительно, но в топ по опросам не вошла Карелия. Кого-то, возможно, напугали QR-коды, которые, в республике, к слову, отменили.

Но большинство туристов готовы путешествовать несмотря ни на что. Ковидные ограничения отпугнули только 12% петербуржцев.